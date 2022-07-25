الجزائر تعلن 3 اكتشافات جديدة في مجال الغاز والنفط جنوبي البلاد

2022/07/25 | 21:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت دولة الجزائر، مساء اليوم الاثنين، عن 3 اكتشافات جديدة في مجال الغاز والنفط.وأوضحت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والمملوكة للحكومة، أن الاكتشافات الثلاث؛ من بينها اكتشافان للغاز اعتمادًا على الخبرات الجزائرية، والآخر اكتشاف للنفط …

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