طلب رسمي للإمارات بتسليم

2022/07/25 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت جنوب أفريقيا، الاثنين، رسميًا من الإمارات العربية المتحدة تسليمها أخوين من عائلة غوبتا متّهمين بالضلوع في صفقات فساد في القطاع الصناعي في البلاد.

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