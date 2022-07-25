2022/07/25 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنظار القوى تتّجه نحو البيت الكردي للتوافق على الإستحقاق المشترك التنسيقي يرشّح السوداني لرئاسة الحكومة عقب إنسحاب الأعرجي من السباق بغداد – قصي منذر اتفقت اركان الاطار التنسيقي بالاجماع،على ترشيح النائب الحالي محمد شياع السوداني ،لرئاسة الحكومة المرتقبة ،عقب انسحاب مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي من سباق المنافسة،فيما تتجه انظار القوى الى اتفاق البيت الكردي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيقي يرشّح السوداني لرئاسة الحكومة عقب إنسحاب الأعرجي من السباق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنسيقي يرشّح السوداني لرئاسة الحكومة عقب إنسحاب الأعرجي من السباق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).