2022/07/25 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق رواتب أساتذة الجامعات والمحاضرين في السليمانية أربيل – فريد حسن بغداد – ساري تحسين اطلقت حكومة إقليم كردستان امس ، رواتب الأساتذة الجامعيين والمحاضرين في محافظة السليمانية .وقال المتحدث بأسم نائب رئيس الاقليم سمير هورامي انه (تم توزيع رواتب الأساتذة الجامعيين و المحاضرين بالاقليم)، لافتا الى (اتخاذ اجراءات جدية بشأن تأمين السيولة النقدية […]

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