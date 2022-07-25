2022/07/25 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون يمنح رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وسام الشرف العالي بغداد – الزمان أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،مرسوما جمهوريا ينص على تقليد رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي وسام الشرف العالي.وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (المرسوم ،جاء تثمينًا للدور الكبير الذي لعبه الساعدي في دحر المجاميع الإرهابيـة وهزيمة داعـش وملاحقة […]

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