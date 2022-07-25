2022/07/25 | 22:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرعان ما تحول ما كان من المفترض أن يكون يوم أحد ممتع على الشاطئ إلى فوضى.تقول إدارة سلامة الشواطئ في مقاطعة فولوسيا إن سيارة بيضاء اصطدمت بكشك غير مأهول على طريق سريع قبل أن تسقط في الماء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيارة تصطدم برواد شاطئ وتغرق في الماء.. وأشخاص يدفعونها إلى بر الأمان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيارة تصطدم برواد شاطئ وتغرق في الماء.. وأشخاص يدفعونها إلى بر الأمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).