2022/07/25 | 22:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الثقافة تؤكد العمل على إعادة تشكيل مظهر بغداد على أسس حديثة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/25 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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