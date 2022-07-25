تيار الحكمة يعلق على ترشيح السوداني

2022/07/25 | 22:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يحظى بمقبولية داخلية وخارجية.

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