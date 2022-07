بيكيه وشاكيرا يوقعان على الإنفصال بعد عودتهما من أمريكا

2022/07/25 | 22:04 - المصدر: وكالة خبر

متابعة

أعلن البرنامج التلفزيوني المكسيكي (Chisme No Like) أنه في 4 آب /أغسطس، سيلتقي “بيكيه” و “​شاكيرا” في الولايات المتحدة الأميريكية، حيث ستجتمع الأسرة للاستمتاع ببضعة أيام في عطلة صغيرة إلى جزر الباهاماس كأسرة سعيدة، وعند عودتهما إلى إسبانيا سيوقعان الانفصال، كما يدِّعي Chisme No Like.

وسيتواجد “بيكيه” في الولايات المتحدة لإجراء سلسلة من المباريات التمهيدية للموسم الجديد، ومن بين خصومهم ريال مدريد ويوفنتوس.



يُشار الى أن شاكيرا وبيكيه يعملون على إيجاد حل مناسب للطرفين، في قضية حضانة طفليهما، بعد أزمة إنفصالهما.

