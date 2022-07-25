الخارجية تعلن مساندة دولية بالدفاع عن سيادة العراق في مجلس الأمن

2022/07/25 | 22:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن هناك مساندة دولية بالدفاع عن سيادة العراق في مجلس الامن، فيما أشارت إلى أنها تقوم بتحشيد الجهود الوطنية لتوحيد الموقف العراقي إزاء الاعتداء التركي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “وزارة الخارجية حشّدت الجهود الوطنية على مستوى مجلس النواب والحكومة العراقية، لتوحيد الموقف العراقي بشأن الاعتداء التركي”، موضحاً أن “ذلك سيكون رافعا للقرار الدبلوماسي العراقي”.

وأضاف، أن “الدبلوماسية العراقية حشدت بدورها جميع جهود شركاء العراق واصدقائه إزاء الاعتداء التركي”، مشيرا الى أنها “حازت على مصادر الدعم المتعددة من خلال البيانات والمواقف الداعمة لحكومة العراق وشعبه، ثم الوعد بتبني التقارير الرسمية العراقية بقوة داخل مجلس الامن والدفاع عن سيادة العراق وحماية مواقفه”.

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