الخزعلي: لا بديل عن السوداني لرئاسة الوزراء حتى لو رُفض

2022/07/25 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، مساء الإثنين، أنّ لا بديل للإطار التنسيقي عن محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، حتى لو رفضته بقية القوى السياسية.وقال الخزعلي، […]

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