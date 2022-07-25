أردوغان بشأن هجوم دهوك: رأينا مجددا الوجه الحقيقي لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي

2022/07/25 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على الهجوم الذي استهدف مصيف برخ في محافظة دهوك.وذكر أردوغان في تصريحات، تابعها /المركز الخبري الوطني/، ان “الهجوم على دهوك نفذه إرهابيون هدفهم […]

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