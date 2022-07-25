2022/07/25 | 23:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nbMLPr6nFng

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التسول الالكتروني.. ظاهرة جديدة لاستمالة العواطف للحصول على الاموال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التسول الالكتروني.. ظاهرة جديدة لاستمالة العواطف للحصول على الاموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).