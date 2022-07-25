2022/07/25 | 23:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VUy9p0z1jIQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وأخيرا السوداني مرشح الإطار.. ومرشح الكرد بالانتظار في العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وأخيرا السوداني مرشح الإطار.. ومرشح الكرد بالانتظار في العاشرة مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).