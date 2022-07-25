العراق يشكو تركيا لمجلس الأمن.. وأردوغان: هجوم دهوك عمل إرهابي يهدف للإضرار بعلاقات البلدين

2022/07/25 | 23:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر العراق اللجوء إلى مجلس الأمن بشأن ما سمته اعتداء تركيا على منتجع في شمال البلاد وأدى لمقتل 9 مواطنين، في حين نفى الرئيس التركي تورط قواته في الهجوم.

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