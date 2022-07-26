هل سيمنع تشيلسي انتقال أزبيليكويتا وألونسو إلى برشلونة؟

2022/07/25 | 23:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب نادي برشلونة الإسباني في حرمان نادي تشيلسي الإنجليزي من إبرام عدد من الصفقات، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ حسمها الفريق الكتالوني لصالحه.

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