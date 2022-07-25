مجلس الأمن الدولي: ندعم العراق في التحقيقات بشأن الهجوم على دهوك

2022/07/25 | 23:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أدان مجلس الأمن الدولي، 07/25/2022، الهجوم التركي على محافظة دهوك.وذكر مجلس الأمن الدولي...

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