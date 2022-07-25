2022/07/25 | 23:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، 07/25/2022، عن كواليس مفاوضات اختيار محمد...

ظهرت المقالة الشيخ الخزعلي: السوداني هو مرشح الإطار بالإجماع وليس مرشح كتلة أو حزب أولاً على المسلة.

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