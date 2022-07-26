الجمعية العراقية للتصوير تكرم الرواد من المصورين

2022/07/26 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – فاطمة رحمةكرمت الجمعية العراقية للتصوير، رواد الفوتوغراف، على قاعة "ديوان" في نادي العلوية؛ بمناسبة عيد المصور العراقي، والذكرى الخمسون لتأسيس الجمعية.وقال رئيس الجمعية العراقية للتصوير هادي النجار، خلال الحفل الذي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، "حققنا منجزات مهنية ونقابية في زمن قياسي، يفوق النصف قرن، مختزلين الجهد بعزم أكبر"، مؤكداً ان "معارض ودورات ونشر محلي وعالمي لعطاء المصور العراقي".من جانبه، قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي: "خمسون من النجاحات أنا قريب من الجمعية، وما زلت مكرماً المشاركين بمعرض الصور المقام في إطار الإحتفالية".وجرى الحفل برعاية رئيس إتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وحضور حشد من الإعلاميين وفناني الفوتوغراف، يتقدمهم رئيس الجمعية هادي النجار.





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