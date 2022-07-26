شاهد بالفيديو.. تنبأ بقصف صاروخي على العراق قبل أن يحدث !! .. من أخبره ؟!

2022/07/26 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: po40-wIY1Ms

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