مسابقة الصحافة الكربلائية :الجائزة الاولى للاعلامي المونتير في وكالة نون الخبرية علي فتح الله

2022/07/26 | 00:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل الزميل الاعلامي المونتير علي فتح

الله على المركز الاول في مسابقة جائزة

الصحافة الكربلائية" بنسختها الثانية

والذي اقامها نادي الصحافة المركز

العراقي للدراسات والبحوث الاعلامية

وبرعاية شركة آسياسيل

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