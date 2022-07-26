2022/07/26 | 00:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما عودتنا العتبة الحسينية المقدسة

التي نهلت وما زالت تنهل من معين مرجعية

دينية عليا اصبحت بصماتها الابوية في

رعاية العراق والعراقيين يراها الناس

في كل بقاع العالم، فاطلقت هذه المرة

مبادرة علاجية مجان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو..تحملت نفقاتها العتبة الحسينية المقدسة :ماريا وعلي قصة اول عملية تجريها طبيبة في مستشفى خديجة الكبرى(ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو..تحملت نفقاتها العتبة الحسينية المقدسة :ماريا وعلي قصة اول عملية تجريها طبيبة في مستشفى خديجة الكبرى(ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).