2022/07/26 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حددت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، موعد بدء جمرة القيظ وارتفاع الحرارة ومدة انتهاءها.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، ان "أجواء البلاد لا تساعد في الوقت الحالي على تساقط الأمطار".

وأضاف ان "ارتفاع درجات الحرارة والدخول بحالة جمرة القيظ يدفع لخروج الزواحف والحشرات من الأرض"، مشيرا الى ان "جمرة القيظ تبدأ من منتصف تموز وتستمر حتى الثلث الأول من شهر آب".

ولفت الى ان "المؤشرات الجوية لم تشير حتى اللحظة الى وجود عواصف ترابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تحدد فترة جمرة القيظ في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تحدد فترة جمرة القيظ في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).