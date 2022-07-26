مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على محافظة دهوك

2022/07/26 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دان مجلس الأمن الدولي، الهجوم التركي على محافظة دهوك.

وذكر مجلس الأمن الدولي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "يدين الهجوم على محافظة دهوك، كما انه يجدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه".



وأضاف: "ندعم السلطات العراقية في التحقيقات بشأن الهجوم، ونحث جميع دول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية لدعم التحقيقات".



وكان مجلس الأمن الدولي، قد حدد غدا الثلاثاء موعداً لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.



وقال مصدر دبلوماسي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناء على طلب العراق حدد مجلس الامن الدولي الثلاثاء 26/ تموز 2022 موعداً لجلسة طارئة بخصوص الاعتداء التركي على الأراضي العراقية".

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