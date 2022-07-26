الحشد الشعبي يطيح بإرهابي كان ينوي التسلل جنوب صلاح الدين

2022/07/26 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن الاطاحة بارهابي كان ينوي التسلل جنوب صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من اللواء 42 ضمن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على احد العناصر الارهابية جنوب المحافظة".

وبينت أن "ذلك جاء خلال عملية نفذتها القوة، حيث تمكنت من القاء القبض على ارهابي كان ينوي التسلل إلى قاطع مسؤولية اللواء جنوب صلاح الدين".

وأكدت أنه "تم اتخاذ الاجراءات الاصولية والقانونية مع المعتقل واحالته للجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

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