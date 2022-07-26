التحالف‭ ‬الشيعي‭ ‬يعلن‭ ‬مرشحه‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬والكرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الكرد‭ ‬

2022/07/26 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬ضد‭ ‬حقل‭ ‬لإنتاج‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬السليمانية بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬ابرز‭ ‬تحالف‭ ‬شيعي‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬باق‭ ‬بعد‭ ‬انسحب‭ ‬الصدريين،‭ ‬الاثنين‭ ‬ترشيح‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬لرئاسة‭ ‬وزراء‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬متواصلة‭ ‬منذ‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭. ‬ولايبدو‭ ‬حلها‭ ‬متاحاً‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تسمية‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ -‬الكردي‭- ‬الجديد‭ ‬وهذا‭ ‬يعوق‭ ‬انبثاق‭ ‬الحكومة‭.‬فيما‭ […]

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