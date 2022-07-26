2022/07/26 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصف صاروخي ضد حقل لإنتاج الغاز في السليمانية بغداد- الزمان أعلن الإطار التنسيقي، ابرز تحالف شيعي في البرلمان العراقي باق بعد انسحب الصدريين، الاثنين ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة وزراء العراق، في سياق أزمة سياسية متواصلة منذ تسعة أشهر. ولايبدو حلها متاحاً بسبب عدم تسمية رئيس الجمهورية -الكردي- الجديد وهذا يعوق انبثاق الحكومة.
فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الشيعي يعلن مرشحه لرئاسة الحكومة والكرة في ملعب الكرد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الشيعي يعلن مرشحه لرئاسة الحكومة والكرة في ملعب الكرد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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