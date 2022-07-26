النكث بالقسم

2022/07/26 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام مهنة‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬لاسيما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تعج‭ ‬بزيادة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬الأطباء‭ ‬الجدد‭ ‬مهددة‭ ‬بانحدار‭ ‬المستوى‭ ‬مع‭ ‬تساهل‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬النقابات‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬شروط‭ ‬التراخيص‭ ‬لفتح‭ ‬عيادات‭ ‬خاصة،‭ ‬باتت‭ ‬تعتمد‭ ‬دعايات‭ ‬متنوعة‭ ‬قد‭ ‬تتفوق‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬أطباء‭ ‬اكفاء‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬عياداتهم‭ ‬القديمة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬ ‭ ‬هناك‭ ‬رقابات‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬الصحة‭ ‬والنقابات‭ […]

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