مصدر دبلوماسي لـ (الزمان): مبعوث أمريكي يتابع في القاهرة تفاهمات السيسي مع بايدن

2022/07/26 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​بدأ‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬للقرن‭ ‬الأفريقي‭ ‬مايك‭ ‬هامر‭ ‬مباحثاته‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬المصريين‭ ‬والتي‭ ‬تتناول‭ ‬قضية‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬ملزم‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬واستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬أثيوبيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬نفس‭ ‬الهدف‭.‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ […]

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