2022/07/26 | 01:08 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وهل هناك خطة لإعادة تأهيل تلك المدارس ومعالجة مسألة تسرب الطلبة وعمالتهم؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدارس الموصل.. الواقع والتحديات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدارس الموصل.. الواقع والتحديات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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