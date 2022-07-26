2022/07/26 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهل هناك خطة لإعادة تأهيل تلك المدارس ومعالجة مسألة تسرب الطلبة وعمالتهم؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدارس الموصل.. الواقع والتحديات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدارس الموصل.. الواقع والتحديات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).