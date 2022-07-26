كتائب حزب الله: جماعات اجرامية تريد خلط الاوراق عبر استهداف شركات نفطية في السليمانية

2022/07/26 | 02:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشا الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني اليوم الاثنين جماعات اجرامية تريد خلط الاوراق عبر استهداف شركات نفطية في السليمانية.وقال الحسيني في بيان تلقته ايرث نيوز ان “جماعات اجرامية مارقة تحاول خلط الاوراق من خلال الهجمة الاخيرة واثارة الفتن عبر هجمات صاروخية مشبوهة استهدفت شركة نفط عاملة في السليمانية. واضاف […]

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