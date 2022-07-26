2022/07/26 | 02:03 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: تعامل واشنطن مع "وحدات حماية الشعب الكردية" سيؤدي إلى سقوطها في الحفرة التي حفرتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/26 | 02:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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