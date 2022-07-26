2022/07/26 | 02:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ln1w6oGz02E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | النائب سوزان منصور: الاتحاد الوطني لم يغير مرشحه منذ البداية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | النائب سوزان منصور: الاتحاد الوطني لم يغير مرشحه منذ البداية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).