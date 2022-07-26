تونس.. إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور

2022/07/26 | 02:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعأغلقت صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس.وذكر التلفزيون التونسي الرسمي: ان "صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس أغلقت وبدأت عمليات فرز الأصوات".واضاف، ان "استطلاعات رأي تظهر موافقة ساحقة من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس"، مبينا ان أكثر من 92 % من الناخبين صوتوا بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد ".





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