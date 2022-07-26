وفاة عقيلة الفريق أول الركن الراحل صالح مهدي عمّاش

2022/07/26 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيّب الموت الاثنين في العاصمة الاردنية عمان السيدة عقيلة وزير الدفاع العراقي الاسبق ونائب رئيس الجمهورية الاسبق الفريق أول الركن الراحل صالح مهدي عماش، وجاء في نعي عائلي تسلمت – :الزمان- نسخة منه الآتي نعي بسم الله الرحمن الرحيم ” سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار” […]

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