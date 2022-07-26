بايدن: ترامب افتقر إلى الشجاعة يوم اقتحام الكونغرس

2022/07/26 | 02:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب، يوم الاثنين، لفشله في الرد على اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

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