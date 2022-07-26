الشهادات المزورة والمباعة —– جريمة تُغرق البلاد في المجهول

2022/07/26 | 02:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نهاد الحديثي للتدخلات السياسية دورها في استشراء الفساد والتزوير , حيث ُعدّ ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية من مستجدات ما بعد عام 2003، ظاهرة استخدام الشهادات المزورة لم تكن معروفة قبل...أكمل القراءة ←

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