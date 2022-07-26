على إيقاع القصف التركي

2022/07/26 | 02:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف ليست هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تقصف فيها القوات التركية الأراضي العراقية.ولطالما اشتكى العراقيون من وجود قواعد عسكرية تركية داخل أراضيهم.ألا تزال تلك القواعد في...أكمل القراءة ←

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