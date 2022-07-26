"جحيم القرون الوسطى".. بايدن يندد بموقف ترامب من اقتحام الكابيتول

2022/07/26 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، بسلفه دونالد ترامب، "لاكتفائه بالتفرج" على شغب مناصريه الذي استمر ساعات خلال اقتحام الكابيتول، فيما واجهت شرطة مقر مجلسي النواب والشيوخ ما سماه بـ"جحيم قرون وسطى"

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