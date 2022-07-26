2022/07/26 | 03:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fi7x-MIOuXE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الملازم رسل قاسم بين العمل المدني والعسكري شلون مقسمة الوقت) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الملازم رسل قاسم بين العمل المدني والعسكري شلون مقسمة الوقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).