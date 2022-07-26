2022/07/26 | 04:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gJxsK5oKS8E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير عام تربية محافظة نينوى: منذ 2019 عادت للعمل 297 مدرسة ونحتاج لـ 800 مدرسة ليكون الدوام أحاديا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير عام تربية محافظة نينوى: منذ 2019 عادت للعمل 297 مدرسة ونحتاج لـ 800 مدرسة ليكون الدوام أحاديا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).