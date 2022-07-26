بنزيما يستعد للظهور الأول في رحلة إعداد الريال

2022/07/26 | 04:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعتدرب الفرنسي كريم بنزيما، الذي لم يشارك في مواجهة برشلونة الودية، بصورة طبيعية في لوس أنجلوس اليوم، ويسعى لخوض دقائقه الأولى في فترة الإعداد في ودية كلوب أمريكا المكسيكي، فجر الأربعاء ، في سان فرانسيسكو.وانضم اللاعب الفرنسي، الذي كان قد حصل على إذن ليحظى بأيام راحة أكثر، إلى معسكر الفريق يوم الثلاثاء الماضي، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي قرر ألا يسافر مع الفريق إلى لاس فيجاس لخوض مواجهة الكلاسيكو الودية التي فاز بها البارسا بهدف نظيف.وشارك في مران اليوم أيضا بورخا مايورال الذي وصل أمس إلى المدينة، وانضم إلى الفريق خلال فترة الإعداد.ويستعد الفريق لأول مباراة رسمية في الموسم يوم العاشر من الشهر المقبل أمام آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي.وركز أنشيلوتي في التدريبات على بناء الهجمات من الوراء بأفضل صورة ممكنة.وأظهر المران حالة تركيز كبيرة من قبل الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، وبالمثل أيضا داني سيبايوس.





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