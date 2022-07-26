السعودية.. القبض على مصرية

2022/07/26 | 05:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، يوم الاثنين، القبض على "مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة".

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