محمد بن سلمان: هدفنا جعل السعودية من أكبر أسواق الأسهم على الكوكب

2022/07/26 | 07:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، بمشروع نيوم، الذي وصفه بأنه "أحد المشاريع المهمة فـي رؤية 2030"

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