الولايات المتحدة تعرض مساعدة أرمينيا وأذربيجان على بناء روابط بينهما

2022/07/26 | 07:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واععرض وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن مساعدة بلاده في بناء روابط بين أرمينيا وأذربيجان، وحضهما على التوصل الى تسوية دائمة، وذلك مع مرور عامين على الهدنة التي أبرمت بينهما بوساطة روسية.وقال بلينكن بعد اجرائه مكالمتين منفصلتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن لدى البلدين "فرصة تاريخية لتحقيق السلام في المنطقة".وصرح نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلينكن "عرض مساعدة الولايات المتحدة في تسهيل بناء روابط نقل واتصالات إقليمية" بين البلدين.والتقى علييف وباشينيان بوساطة الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو لمناقشة معاهدة سلام مستقبلية، وقد تابع وزيرا خارجيتهما المحادثات في جورجيا المجاورة هذا الشهر.وتوسطت روسيا عام 2020 في التوصل لهدنة أنهت حربا استمرت ستة أسابيع بين ارمينيا وأذربيجان وأودت بحياة أكثر من 6,500 شخص. المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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