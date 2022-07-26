ملحمة آزوفستال.. المواجهة

2022/07/26 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمدة 80 يومًا، صمدت القوات الأوكرانية المحاصرة في مجمع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول رغم الهجمات الروسية الوحشية، مما جعلهم يقدمون دورسا أسطورية في مواجهة الأعداء، وفقا لتقرير مطول نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

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