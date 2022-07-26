2022/07/26 | 08:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسسة الشهداء توجه بتبسط إجراءات شمول ضحايا قصف مصيف برخ في دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/26 | 08:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء توجه بتبسط إجراءات شمول ضحايا قصف مصيف برخ في دهوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء توجه بتبسط إجراءات شمول ضحايا قصف مصيف برخ في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).