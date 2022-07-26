الحكيم: وجود تركيا في الناتو قد يدفع مجلس الامن الى فرض عقوبات سطحية

2022/07/26 | 08:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد علي الحكيم، ان وجود تركيا في حلف الناتو قد يدفع مجلس الامن الى فرض عقوبات سطحية على انقرة إزاء الاعتداء على العراق، لافتا الى ان العراق يمتلك العديد من وسائل الضغط الأخرى التي يمكن ان يتبعها مع تركيا.واستبعد الحكيم خلال حديثه لـ /المعلومة/، وضع تركيا تحت البند […]

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