2022/07/26 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد كشفت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية عن صدور (43) حكماً بغلق صيدليات ومختبرات طبية غير مجازة ومخالفة للقانون في جانب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنح الرصافة تصدر 43 حكماً قضائياً بإغلاق صيدليات ومختبرات ومراكز تجميل المركز الخبري الوطني.

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