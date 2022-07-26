العراق برجب بموقف مجلس الأمن بشأن قصف دهوك

2022/07/26 | 10:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة.

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