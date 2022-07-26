114 مليار درهم قيمة المبيعات العقارية بدبي خلال 6 أشهر

2022/07/26 | 10:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي ـ مباشر: يواصل القطاع العقاري في إمارة دبي منذ بداية 2022 تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة.ولامست التصرفات الإجمالية التراكمية في دبي خلال 6 أشهر للفترة التي تمتد من عام 2000 وحتى 2022 قرابة ال 943 …

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